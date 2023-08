Gesundheitspolitik

NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) (dpa / Marcel Kusch)

Durch eine Gebühr würde die Verantwortung für die Entscheidung, ob das Aufsuchen einer Notaufnahme erforderlich sei, auf die Hilfesuchenden übertragen werden, sagte der CDU-Politiker der "Rheinischen Post" aus Düsseldorf. Am Ende bestünde die Gefahr, dass Menschen, für die eine Gebühr eine hohe finanzielle Belastung bedeuten würde, im Zweifel keine medizinische Hilfe in Anspruch nähmen. Laumann regte an, stattdessen auf Videosprechstunden zu setzen. Diese könnten zu einer Entlastung der Notfallstrukturen beitragen.

Kinderärzte-Präsident Fischbach hatte eine Notfallgebühr für Eltern gefordert, die mit ihren Kindern die Notaufnahme nutzen, obwohl es nicht nötig ist.

