Wie das Ministerium mitteilte, will Laumann die Frage am Montag mit den Stadtspitzen von Köln, Düsseldorf, Bonn und Aachen erörtern. In den vergangenen Tagen hatte es Kritik an fehlenden Regeln für den Karneval gegeben. Der Kölner Karnevalspräsident Christoph Kuckelkorn etwa hatte "ein klares Statement von der Politik, wohin es geht" gefordert.

Die großen Karnevalsumzüge in Nordrhein-Westfalen sind abgesagt oder verschoben. Viele Vereine hatten freiwillig auch auf Sitzungen verzichtet - kommerzielle Anbieter richten allerdings Veranstaltungen aus. Am vergangenen Wochenende hatte es eine Karnevalsparty mit 250 Gästen in einem Kölner Hotel gegeben.

