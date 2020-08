In Nordrhein-Westfalen kann es künftig auch für Schülerinnen und Schüler der Oberstufe hitzefrei geben.

Die derzeitigen Regelungen würden angesichts der hohen Außentemperaturen und der Pflicht zum Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung vorerst auf die Sekundarstufe II ausgeweitet, sagte Schulministerin Gebauer. Laut dem "Kölner Stadt-Anzeiger" gilt dies ab dem Schulstart an diesem Mittwoch. Dann könne auch in der Oberstufe der Unterricht von der Schulleitung abgesagt werden, wenn die Temperaturen in den Räumen auf mehr als 27 Grad stiegen.



In Nordrhein-Westfalen gibt es eine Maskenpflicht in allen Schulgebäuden und auf dem Gelände. In weiterführenden und berufsbildenden Schulen gilt sie auch im Unterricht.