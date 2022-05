NRW. Innenminister Reul. (dpa | Federico Gambarini)

Das sei eine Kriminalität, die an Brutalität überhaupt nicht zu bewerten sei, sagte Landesinnenminister Reul dem Sender WDR. Die Berge an Daten seien so groß, dass man sie mit normaler händischer Arbeit nicht mehr bewältigen könne. Die Polizei in Köln ermittelt gegen 70 Tatverdächtige, die zahlreiche Fotos und Videos von sexuell motivierten Verbrechen an Kindern besessen und getauscht haben sollen. Ausgangspunkt sei ein Verfahren in Berlin gewesen, sagte ein Polizeisprecher der Deutschen Presse-Agentur.

In Berlin wurde demnach ein Mann aus Wermelskirchen ermittelt, der Listen mit mutmaßlichen Pädophilen geführt haben soll. Der 44-Jährige soll auch selbst Kinder vergewaltigt haben. Er befindet sich in Untersuchungshaft. Deutschlandweit wird in 14 Bundesländern gegen Verdächtige ermittelt.

In Nordrhein-Westfalen hatte es in den vergangenen Jahren mehrere Kriminalitätskomplexe mit schwerem sexuellen Missbrauch von Kindern gegeben. Auf den Missbrauchsfall Lügde folgten die Ermittlungen zu den Komplexen Bergisch Gladbach und Münster.

