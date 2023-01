Klimaaktivisten in Lützerath (Henning Kaiser/dpa)

Reul sagte der "Rheinischen Post", in Lützerath gebe es einen gewissen Anteil an gewaltbereiten Aktivisten. Daher sei der Einsatz für die Polizei gefährlich. Er sorge sich um die Sicherheit der Einsatzkräfte. Der CDU-Politiker fügte hinzu, man wisse nicht, was die Polizistinnen und Polizisten erwarte.

Die Räumung des Dorfes könnte heute beginnen. Der im Westen von Nordrhein-Westfalen gelegene Ort soll dem Braunkohletagebau weichen. Klimaaktivisten haben die von den Bewohnern verlassenen Häuser in Lützerath seit Monaten besetzt, weil sie den Abriss des Weilers verhindern wollen. In den vergangenen Tagen waren zahlreiche weitere Demonstranten vor Ort eingetroffen.

