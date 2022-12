Klimaschutz-Gruppe

Herbert Reul (CDU), Innenminister von Nordrhein-Westfalen. (picture alliance/dpa)



Auch SPD-Generalsekretär Kühnert warf der Gruppe vor, zu rigoros vorzugehen. Er stelle unter ihnen eine Form von Absolutismus fest, sagte er dem Portal "Zeit-Online". Sie agierten nach dem Motto, was seien schon demokratische Spielregeln gegen das, was man verteidigen wolle. Wer das tue, halte konsequenterweise Angriffe auf demokratische Parteien, auf die kritische Infrastruktur und vielleicht sogar auf die Gesundheit von Menschen für legitim, führte der SPD-Generalsekretär aus. An diesem Punkt sei für ihn Schluss. Zugleich betonte Kühnert, er selbst sei jahrelang auf die Straße gegangen, um Nazi-Aufmärsche zu verhindern. Daher wolle er zivilen Ungehorsam nicht per se an den Pranger stellen. Das sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Man könne nicht mehr von einzelnen Taten sprechen. Alles deute auf eine straffe Organisation hin. Es sei etwas im Gang, das für die Gesellschaft gefährlich werden könne, so Reul. Auch bei der Verfolgung eines guten Anliegens wie dem Klimaschutz müsse man sich an die Regeln halten.Auch SPD-Generalsekretär Kühnert warf der Gruppe vor, zu rigoros vorzugehen. Er stelle unter ihnen eine Form von Absolutismus fest, sagte er dem Portal "Zeit-Online". Sie agierten nach dem Motto, was seien schon demokratische Spielregeln gegen das, was man verteidigen wolle. Wer das tue, halte konsequenterweise Angriffe auf demokratische Parteien, auf die kritische Infrastruktur und vielleicht sogar auf die Gesundheit von Menschen für legitim, führte der SPD-Generalsekretär aus. An diesem Punkt sei für ihn Schluss. Zugleich betonte Kühnert, er selbst sei jahrelang auf die Straße gegangen, um Nazi-Aufmärsche zu verhindern. Daher wolle er zivilen Ungehorsam nicht per se an den Pranger stellen.

Die "Letzte Generation" hatte in der Verangenheit immer wieder Straßen blockiert, Kunstwerke attackiert und zuletzt den Hauptstadtflughafen BER zeitweise lahmgelegt. Von heute an will sie bundesweit wieder verstärkt Straßen und andere Verkehrsverbindungen blockieren. Für den Morgen ist eine Aktion in der Münchner Innenstadt geplant.

Diese Nachricht wurde am 05.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.