Nach Explosion in Ratingen

NRW-Innenminister Reul (CDU): Zwei Einsatzkräfte schweben weiter in Lebensgefahr

Eine Woche nach der Explosion in einem Hochhaus in Ratingen schweben nach Angaben des nordrhein-westfälischen Innenministers Reul weiterhin eine Polizistin und ein Rettungshelfer in Lebensgefahr.

18.05.2023