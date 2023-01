Proteste in Lützerath

Hintergrund sind die gestrigen Angriffe auf Polizisten. Bereits jetzt seien Beamte mehrfach mit Steinen beworfen worden, sagte Reul. Er schloss auch nicht aus, dass die Unterspülung der Tagebau-Kante mit Wasser mutwillig verursacht worden sein könnte. Wahrscheinlich habe jemand die Wasserleitungen verändert, sagte der CDU-Politiker. Durch die Unterspülung herrscht laut Polizei in dem darüberliegenden Areal seit gestern akute Lebensgefahr.

Aktivisten verschanzen sich seit längerem in dem von den ehemaligen Bewohnern verlassenen Ort Lützerath. Auch die Linken-Vorsitzende Wissler kündigte inzwischen an, sie wolle sich an dem Protest beteiligen. Grünen-Chefin Lang rief alle Demonstrierenden zur Deeskalation auf. Mitte der Woche will die Polizei mit der Räumung beginnen.

Diese Nachricht wurde am 09.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.