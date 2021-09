Mit dem Polizeieinsatz an der Synagoge in Hagen ist nach bisherigen Erkenntnissen ein Anschlag verhindert worden. Der nordrhein-westfälische Innenminister Reul sagte in Düsseldorf, die Polizei habe gestern einen sehr ernstzunehmenden und konkreten Hinweis erhalten, dass es zu einem Attentat während des Jom-Kippur-Festes kommen könne. Der Hinweis habe auch Angaben zur möglichen Tatzeit, zum Ort und zum Täter umfasst. Nach den Angaben des Ministers wird ein islamistischer Hintergrund vermutet.

Die Polizei war gestern Abend mit einer Hundertschaft im Einsatz und hatte die Sicherheitsmaßnahmen um die Synagoge verschärft. Das Gebäude wurde nach Reuls Angaben mit Sprengstoffhunden durchsucht; es wurde aber nichts gefunden. Die jüdische Gemeinde sagte das gemeinsame Gebet ab. Bei anschließenden Duchsuchungen von Wohnungen in Hagen wurden vier Personen festgenommen, darunter ein 16-jähriger syrischer Staatsbürger, der offenbar im Zentrum der Ermittungen steht. Weiteres über ihn wurde nicht mitgeteilt.



Bundesjustizministerin Lambrecht äußerte sich erschüttert über den Anschlagsversuch. Die SPD-Politikerin sagte in Berlin, es sei unerträglich, dass Jüdinnen und Juden einer solch schrecklichen Bedrohunglage ausgesetzt seien und den Beginn ihres höchsten Festes Jom Kippur nicht friedlich gemeinsam feiern könnten.

Diese Nachricht wurde am 16.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.