Die Beamten hätten "hochprofessionell" gearbeitet, sagte der CDU-Politiker am Abend im ARD-Fernsehen. Sollte es Fälle unangemessener Polizeigewalt gegeben haben, werde er sie untersuchen lassen. Zwei Videos im Netz geben aus seiner Sicht Anlass zur Besorgnis. Die werde man sich genau anschauen. Vorsichtshalber habe man bereits Strafanzeige gestellt. Zuvor hatte Reul der "Rheinischen Post" gesagt, es sei immer klar gewesen, dass die Polizei deeskalierend wirke und auf Dialog und Vernunft setze. Aber es sei genauso klar gewesen, dass die Polizei entschieden handeln und geltendes Recht durchsetzen werde. Am Rande der gestrigen Anti-Kohle-Kundgebung habe man Provokationen, Anfeindungen und Angriffe auf die Beamten gesehen. Ein nicht unerheblicher Teil der Protest-Teilnehmer habe den abgesprochenen Demonstrationsweg verlassen und die Konfrontation gesucht. Dass der Plan, den Zaun um Lützerath zu überwinden, am Ende gescheitert sei, sei ein Erfolg der Aachener Polizei.

Zuvor hatten die Veranstalter der Demonstration und Sprecher der Lützerather Aktivisten der Polizei Gewalt-Exzesse vorgeworfen. Die Verletzungen seien teils durch Pfeffersprays, Schlagstock- und Faustangriffe der Polizisten zustande gekommen, hieß es. Dabei habe es besonders viele Kopfverletzungen gegeben. Die Polizei habe also nicht nur in Einzelfällen zugeschlagen.

Auf beiden Seiten gab es mehrere Verletzte. Die genauen Zahlen sind unklar.

