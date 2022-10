In Essen nahmen vergangenes Jahr hunderte Menschen an Halloween am "Zombiewalk" durch die Stadt teil. (dpa / Malte Krudewig)

Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul warnte vor Rechtsverstößen. Andernfalls dürfe man sich über Ärger mit der Polizei nicht wundern, sagte der CDU-Politiker der Deutschen Presse-Agentur. Immer wieder kommt es an Halloween auch zu Sachbeschädigungen, Gewalttaten oder Nötigungen.

Das Fest findet am Vorabend des Allerheiligentages der katholischen Kirche statt. Der Name ist eine Kurzfassung der englischen Worte "All Hallows' Evening". Die Ursprünge des Fests werden vielfach den Kelten zugeschrieben. Einst sollten Geister und Dämonen vertrieben werden durch Abschreckung und Opfergaben.

Heute ziehen vor allem Kinder und Jugendliche in gruseligen Kostümen durch die Gegend. An den Haustüren fordern sie Süßigkeiten ein und drohen zum Spaß Strafen an. Populär gemacht wurden die modernen Bräuche in den USA.

Diese Nachricht wurde am 31.10.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.