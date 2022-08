Nach Tod eines 16-Jährigen durch Polizeischüsse in Dortmund

Polizeieinsatz in Dortmund (Markus Wüllner/ Video-Line TV / dpa)

Die oppositionelle SPD hat Innenminister Reul von der CDU aufgefordert, das Parlament über den Einsatz der Beamten in Dortmund zu unterrichten. Vorgestern war ein Jugendlicher, laut Staatsanwaltschaft ein unbegleiteter minderjähriger Flüchtling aus dem Senegal, durch fünf Treffer aus einer Maschinenpistole der Polizei vom Typ MP5 getötet worden. Ein 29-jähriger Beamter, der sechsmal auf den Jugendlichen gefeuert hatte, wird als Beschuldigter geführt. Laut Staatsanwaltschaft hatte ein Betreuer einer Jugendhilfeeinrichtung am Montag die Polizei gerufen, weil er den 16-Jährigen mit einem Messer gesehen habe. Was der Jugendliche mit dem Messer vorgehabt habe, ob er sich selbst oder auch andere verletzen wollte, sei noch unklar.

Das Innenministerium erklärte, dass gerade bei Messerangriffen der Einsatz einer Schusswaffe nötig sein könne. Maschinenpistolen gehörten zur Standardausrüstung in Streifenwagen. Die Beamten hätten zuvor Pfefferspray und Taser eingesetzt. Messer seien mitunter die gefährlichsten Gegenstände, mit denen Personen angegriffen werden könnten, hieß es weiter. Der polizeiliche Schusswaffengebrauch sei oftmals das einzige Mittel, um den Angriff abzuwehren. Geschossen werde dann so lange, "bis eine erkennbare Wirkung eintritt und die Angriffsbewegung unterbrochen wird". Das könne auch mehrere Treffer erfordern.

Am Abend gab es eine Demo gegen Polizeigewalt

Der wohl unwirksame Einsatz "milderer Zwangsmittel" wie Pfefferspray hätte womöglich wertvolle Sekunden gekostet, in denen ein Angreifer etliche Meter zurücklegen könne, führte das Ministerium aus. Auch ein Taser sei bei "dynamischen Angriffen" mit Stichwaffen grundsätzlich keine Alternative zur Schusswaffe. Es bestehe immer die Gefahr von Fehlschüssen. Laut Landesinnenministerium wurden MP5 zunächst anlassbezogen mitgeführt, seit Juli 2018 gehörten zwei Modelle in jedem Funkstreifenwagen zur Ausrüstung. Die Maschinenpistole sei für weitere Distanzen besser geeignet als die Pistole, die in der Regel in der Nahdistanz eingesetzt werde.

Am Abend hatte es in Dortmund eine Demo gegen Polizeigewalt gegeben. Der Deutsche Anwaltsverein fordert eine unabhängige und anonyme Beschwerde-Stelle bei der Polizei, um solche Fälle besser aufklären zu können.

Zweifel an Neutralität der polizeilichen Ermittlungen

In diesem Fall gibt es eine besondere Ermittlungssituation. Um eine mögliche Straftat von beteiligten Polizisten aufzuklären, ermittelt normalerweise aus Neutralitätsgründen eine fremde Dienststelle. In diesem Fall ist die Polizei Recklinghausen zuständig. Die Dortmunder Polizei wiederum ermittelt gegen die Recklinghäuser: In deren Zuständigkeitsbereich war am Sonntag ein 39-Jähriger gestorben, nachdem er in einer Wohnung randaliert und massiv Widerstand geleistet haben soll und von der Polizei fixiert wurde. Das NRW-Innenministerium sagt, dass eine neutrale Ermittlung trotzdem sichergestellt sei.

Der Kriminologe Thomas Feltes plädierte dafür, für polizeiinterne Ermittlungen nach Einsätzen wie diesen eine eigenen Stelle etwa beim Landeskriminalamt zu schaffen.

Diese Nachricht wurde am 10.08.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.