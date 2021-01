Eine Mobilfunk-App für Notrufe, die für Menschen mit Hör- und Sprachbehinderungen entwickelt wurde, soll im April bundesweit freigeschaltet werden.

Dies kündigte das nordrhein-westfälische Innenministerium an, das die Projektführung für alle Bundesländer übernommen hat. Demnach beginnen in den nächsten Wochen erste Praxis-Tests. Die App könne von jedermann benutzt werden, richte sich vor allem aber an Menschen, die aufgrund einer Behinderung nicht oder schlecht telefonieren könnten, hieß es in Düsseldorf. Demnach fragt die App zunächst, ob man Feuerwehr oder Polizei braucht, oder ob es sich um einen medizinischen Notfall handelt. Drückt man den entsprechenden Knopf, kommen mehrere Fragen, die auch beim Notruf gestellt würden - und man wählt per Knopfdruck aus mehreren Möglichkeiten aus. Durch die Ortungs-Funktion des Handys wird der Notruf automatisch an die örtlich zuständige Leitstelle geschickt.



Die Bundesländer hatten die Entwicklung der App 2019 beschlossen.

Diese Nachricht wurde am 08.01.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.