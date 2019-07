Die nordrhein-westfälische Integrationsbeauftragte Güler hat einen aufmerksameren Umgang der Gesellschaft mit Hetze, Rassismus und Rechtsextremismus gefordert.

Die Menschen müssten dafür sensibilisiert werden, dass Demokratie und Freiheit in Gefahr seien, sagte Güler im Deutschlandfunk. Hetze sei keine freie Meinungsäußerung und führe immer öfter zu tödlicher Gewalt. In diesem Zusammenhang forderte die CDU-Politikerin eine bessere personelle und materielle Ausstattung der Sicherheitsbehörden. Auch müssten mehr Möglichkeiten geschaffen werden, Hetze und Hass im Internet strafrechtlich zu verfolgen.



Am Montag war in Wächtersbach ein Eritreer angeschossen und schwer verletzt worden. Der mutmaßliche Täter tötete sich anschließend. Die Ermittler gehen von einem fremdenfeindlichen Motiv aus.