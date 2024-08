Nach Anschlag von Solingen

NRW-Integrationsministerin Paul will Änderungen am Dublin-Verfahren

Die nordrhein-westfälische Ministerin für Flucht und Integration, Paul, hat Änderungen am so genannten Dublin-Verfahren angemahnt. Die Grünen-Politikerin sagte im Deutschlandunk, das Verfahren, das dafür sorgen soll, dass Flüchtlinge in die europäischen Länder zurückkehren, in denen sie als erstes registriert wurden, sei sehr kompliziert.