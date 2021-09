In Nordrhein-Westfalen sollen Polizisten und Polizistinnen künftig regelmäßig Gespräche mit Psychologen führen.

Eine verpflichtende Supervision während der gesamten Laufbahn soll nach Angaben von Landesinnenminister Reul dazu dienen, die eigene demokratische Haltung zu überprüfen und zu entwickeln. Die Maßnahme ist Teil eines Konzepts gegen Rechtsextremismus innerhalb der Polizei, das der CDU-Politiker in Düsseldorf vorstellte. Eine von Reul eingesetzte Stabsstelle hat insgesamt 18 Handlungsempfehlungen erarbeitet, auch in Gesprächen mit zahlreichen Polizistinnen und Polizisten.



Die Stabsstelle wurde eingerichtet, nachdem im Oktober 2020 bekannt geworden war, dass Polizeibeamte in Nordrhein-Westfalen rechtsextremistisches Material in Chatgruppen verbreitet hatten.

