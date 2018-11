Der Bergbaukonzern RAG lädt heute zum Ende der Steinkohleförderung in Deutschland in fünf Städten Nordrhein-Westfalens zu Bürgerfesten ein.

Ende Dezember schließt mit der Zeche Prosper Haniel in Bottrop das letzte deutsche Steinkohle-Bergwerk. Ein Sprecher des Unternehmens sagte, unter dem Motto "Danke Kumpel" wolle man sich in den Hochburgen des Bergbaus - Essen, Bottrop, Dinslaken, Hamm und Ibbenbüren - verabschieden. Die Veranstaltungen sollten der Öffentlichkeit verdeutlichen, welche Leistungen die Bergleute in den vergangenen Jahrzehnten vollbracht hätten.