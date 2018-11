In fünf Städten Nordrhein-Westfalens ist mit Bürgerfesten Abschied vom Steinkohle-Bergbau genommen worden.

Zu den Veranstaltungen unter dem Motto "Danke, Kumpel" in Essen, Bottrop, Dinslaken, Hamm und Ibbenbühren hatte der Bergbaukonzern RAG eingeladen. Mit den Veranstaltungen sollte noch einmal bewusst gemacht werden, welche Leistungen die Bergleute in den vergangenen Jahrzehnten vollbrachten.



Ende Dezember schließt mit der Zeche Prosper Haniel in Bottrop das letzte deutsche Steinkohle-Bergwerk.