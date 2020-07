Die nordrhein-westfälische Gemeinde Nottuln darf eine Veranstaltung der AfD zur Kommunalwahl in öffentlichen Räumen ablehnen.

Das Verwaltungsgericht Münster wies den Eilantrag des AfD-Kreisverbandes Coesfeld ab, die Kommune zur Überlassung eines Saals im Bürgerzentrum zu verpflichten. Die Gemeinde sei nicht generell dazu verpflichtet, politischen Parteien Räume zur Verfügung zu stellen. Sie müsse lediglich das allgemeine Gebot der Gleichbehandlung von Parteien beachten, gegen das hier nicht verstoßen worden sei. Nottuln hatte die AfD-Veranstaltung unter Verweis auf eine Richtlinie abgelehnt, nach der sie grundsätlich in den Monaten vor den nordrhein-westfälischen Kommunalwahlen am 13. September Parteien keine Räume zur Verfügung stellen will.



Des Weiteren hatte die Gemeinde auf eine Hochzeitsfeier in einem Nebengebäude verwiesen, für die durch eine Parteiveranstaltung mit erheblichen Beeinträchtigungen zu rechnen sei.



(AZ.: 1 L 598/20)