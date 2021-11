Die nordrhein-westfälischen Kommunen dürfen öffentliche Feiern zum Karnevalsauftakt am 11. November auf Geimpfte und Genesene beschränken.

Die Städte könnten in Abstimmung mit den Landesbehörden 2G-Regeln anordnen, wenn es als angemessen erachtet werde, stellte eine Sprecherin des Landesgesundheitsministeriums auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur klar. Sie verwies darauf, dass eine entsprechend beantragte Allgemeinverfügung aus Köln genehmigt werde. Das Gesundheitsministerium unterstütze die Stadt in dem Bemühen, die Eröffnung des Karnevals zu ermöglichen, aber auf das gestiegene Infektionsrisiko und die Lage in den Kliniken durch erhöhte Schutzmaßnahmen zu reagieren. Aus anderen Städten lägen derzeit keine weiteren Anträge vor, hieß es ergänzend.

Diese Nachricht wurde am 08.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.