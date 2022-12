Lehrerinnen und Lehrer müssen mehr Anerkennung erhalten. (EyeEm / Gualtiero Boffi)

Junge Menschen würden sich nur für diesen Beruf entscheiden, wenn er in der Gesellschaft mehr Anerkennung finde, sagte Feller im Landtag in Düsseldorf. Die CDU-Politikerin kündigte für kommende Woche ein Maßnahmenpaket zur Verbesserung der Unterrichtsversorgung an. An den Schulen in NRW sind rund 8.000 Lehrerstellen nicht besetzt. Nach wie vor fehlen die meisten an Grundschulen.

Im Saarland starteten Eltern von Grundschülern eine Petition, die die dortige Landesregierung aufruft, neue Wege gegen den Lehrermangel zu gehen. Ein Sprecher sagte dem Sender SR , zum Beispiel sollten pädagogische Kräfte aus der Nachmittagsbetreuung herangezogen werden, um Engpässe an den Schulen zu kompensieren. So ließen sich auch Home-Schooling und das Aufteilen von Klassen vermeiden.

Diese Nachricht wurde am 09.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.