Im vergangenen Sommer starben 7 Menschen bei eine Explision in Leverkusen - seit dem gab es mehrere weitere Zwischenfälle. (Oliver Berg/dpa)

Hintergrund seien die jüngsten Schadensereignisse, berichtete die "Rheinische Post" . Die CDU-Politikerin sagte dem Blatt , sie halte daher eine systematische Kontrolle der Chemiepark-Strukturen für erforderlich.

Sieben Tote bei Explosion

Im vergangenen Juli waren etwa in Leverkusen bei der Explosion in einer Sondermüll-Verbrennungsanlage sieben Menschen ums Leben gekommen, 31 erlitten zum Teil schwere Verletzungen. Seitdem gab es dort weitere Zwischenfälle. Vergangene Woche barst mit lautem Knall eine Chemikalien-Rohrleitung. Ende Januar wurden vier Personen bei einer Verpuffung verletzt. Zuvor leckte eine Rohrleitung, sodass monatelang ein Abwassergemisch ohne zusätzliche Filterung in eine Kläranlage floss.

