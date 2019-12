Der Deutsche Feuerwehrverband in Nordrhein-Westfalen hat seine Warnung vor politischem Extremismus in den eigenen Reihen bekräftigt.

Wer die Gefahr von rechtsnational denkenden Menschen in der Feuerwehr leugne, sei nicht in der Realität, sagte der stellvertretende Vorsitzende des Landesverbands, Schneider, bei einer Sitzung in Wuppertal. Die Feuerwehrwelt wisse jetzt, dass sie aufpassen müsse. Und das könne sich der scheidende Chef des Bundesverbands, Ziebs, auf die Fahnen schreiben, führte Schneider aus. Ähnlich hatte er sich zuvor im Deutschlandfunk geäußert.



Ziebs hatte gestern seinen Rücktritt zum Jahresende erklärt. Die Entscheidung begründete er mit fortgesetzten Intrigen und Behinderungen seiner Arbeit. Zudem verwies er auf die Sorge um das Wohlergehen seiner Familie. Vor einigen Wochen hatte Ziebs vor einer Unterwanderung der Feuerwehr durch AfD-Anhänger gewarnt. Es folgten nach seiner Darstellung massive Beleidigungen und Bedrohungen.



Mehrere Vizepräsidenten des Feuerwehrverbands legten Ziebs den Rücktritt nahe. Ziebs stellte diese Forderungen in den Zusammenhang mit seinen Äußerungen über rechtsnationale Tendenzen. Der Präsidialrat des Verbands wies das zurück. Die Rücktrittsfrage sei zu keinem Zeitpunkt mit den politischen Äußerungen Ziebs gegen Rechtspopulismus verbunden gewesen, heißt es. Stattdessen wurde Ziebs ein mangelndes Verständnis für Teamarbeit vorgeworfen.