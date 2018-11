Im nordrhein-westfälischen Landtag wird sich ein Untersuchungsausschuss mit dem Tod eines zu Unrecht inhaftierten Syrers befassen.

Nach den Grünen beschloss auch die SPD-Fraktion in Düsseldorf, die Einrichtung des Ausschusses zu beantragen. Damit kommt die erforderliche Mehrheit zustande. Der Mann war Ende September durch einen Brand in seiner Gefängniszelle in Kleve ums Leben gekommen. Er war aufgrund einer Verwechslung zu Unrecht inhaftiert. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass er das Feuer selbst gelegt hat, danach aber versuchte, das Gefängnispersonal auf sich aufmerksam zu machen.