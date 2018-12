Im Kampf gegen Terror und Alltagskriminalität bekommt die Polizei in Nordrhein-Westfalen mehr Befugnisse.

Der Landtag verabschiedete mit den Stimmen der Regierungsfraktionen von CDU und FDP sowie der oppositionellen SPD das umstrittene neue Polizeigesetz. Landesinnenminister Reul sagte, der Terroranschlag in Straßburg unterstreiche die Bedeutung dieses Schritts. Vorausgegangen waren monatelange Debatten und Änderungen am Gesetzestext. Verfassungsrechtler hatten Bedenken gegen das ursprüngliche Sicherheitspaket geäußert. Am Wochenende waren tausende Gegner des Gesetzes auf die Straße gegangen.