Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Laschet drängt auf Aufklärung der Vorwürfe im Zusammenhang mit sexueller Gewalt an Kindern im Erzbistum Köln.

Kindesmissbrauch sei ein Vergehen, das in jeglicher Hinsicht aufgeklärt werden müsse, sagte der CDU-Politiker. Zugleich betonte er, dass er sich nicht in die konkreten Fälle einmischen wolle. Die Vorgänge müssten innerkirchlich geklärt werden.



Der Kölner Erzbischof Kardinal Woelki steht aktuell im Zentrum in der Kritik. Er soll 2015 Vorwürfe gegen einen Düsseldorfer Pfarrer nicht an den Vatikan gemeldet haben. Der inzwischen verstorbene Geistliche, der in den 70er Jahren einem Kindergartenkind sexuelle Gewalt angetan haben soll, stand Woelki persönlich nahe. Zudem hatte der Kardinal ein Gutachten zum Umgang des Erzbistums mit den Missbrauchsvorwürfen bei einer Münchner Kanzlei in Auftrag gegeben - nach der Fertigstellung aber beschlossen, es nicht zu veröffentlichen.

Diese Nachricht wurde am 22.12.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.