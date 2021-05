Mehrere Angriffe auf Synagogen in Nordrhein-Westfalen haben Befürchtungen ausgelöst, dass es wegen der Lage im Nahen Osten mehr antisemitische Straftaten geben könnte.

Nordrhein-Westfalen erhöhte die Schutzmaßnahmen für herausragende jüdische Orte. Der Antisemitismusbeauftragte der Bundesregierung, Klein, warnte vor einer Zunahme an Übergriffen auf jüdische Einrichtungen in Deutschland. Die Erfahrungen des Gaza-Kriegs 2014 zeigten, dass auch hierzulande mit einem Anstieg der Straftaten mit Israel-Bezug zu rechnen sei, sagte er den Zeitungen der Funke-Mediengruppe.



Vor den Synagogen in Bonn und Münster hatten am Dienstag Abend laut Polizei mehrere Personen die israelische Flagge angezündet. In Bonn wurde zudem der Eingang des Gebäudes durch Steinwürfe beschädigt. In Düsseldorf gab es ein Feuer am Mahnmal für die ehemalige große Synagoge. Der Staatsschutz ermittelt.

Diese Nachricht wurde am 13.05.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.