NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst (picture alliance / Jens Krick)

So etwas dürfe nicht passieren, ganz gleich, woran es gelegen habe, teilte der CDU-Politiker mit. Jetzt müsse sichergestellt werden, dass alle ihre Prüfungen unter bestmöglichen Bedingungen ablegen könnten. Zuvor hatte seine Parteikollegin, Schulministerin Feller, ebenfalls um Entschuldigung gebeten. Es sei verständlich, wenn Schüler und auch Lehrer "echt sauer" seien, sagte sie in Düsseldorf.

Die für heute geplanten Abiturklausuren in Nordrhein-Westfalen wurden gestern Abend auf Freitag verlegt. Die zentralen Prüfungsaufgaben konnten teilweise nicht vom Server heruntergeladen werden. Wer wegen des Festes zum Ende des Ramadan am Freitag nicht teilnehmen will, erhält nach den Worten der Ministerin eine Möglichkeit zum Nachschreiben.

