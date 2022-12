Bund-Länder-Beratungen

Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen (imago / Revierfoto)

Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst sagte im Deutschlandfunk , der Bund werde sich ernsthaft mit den Forderungen der Verkehrsunternehmen auseinandersetzen müssen, wenn er sein Projekt noch retten wolle. Der CDU-Politiker verwies auf gestiegene Kosten im Zuge der Energiekrise. Der Bund habe es bislang abgelehnt, dafür einen Zuschlag zu zahlen. Nun stehe er vor einem Scherbenhaufen.

Mit Blick auf den Wegfall der Maskenpflicht in einigen Bundesländern betonte Wüst, Nordrhein-Westfalen werde die bisherigen Regelungen nicht ändern. Man halte sich an die Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts. Damit sei man in der Vergangenheit stets gut gefahren.

Sachsen-Anhalt ist das erste Bundesland, in dem die Maskenpflicht in Bussen und Bahnen des öffentlichen Nahverkehrs heute endet. In Bayern ist es ab Samstag so weit. Die Bürgerinnen und Bürger sollen künftig eigenverantwortlich entscheiden, ob sie den Mund-Nasen-Schutz aufsetzen oder nicht.

Diese Nachricht wurde am 08.12.2022 im Programm Deutschlandfunk gesendet.