Gewalt könne nie Mittel der politischen Auseinandersetzung sein, sagte Wüst im Interview der Woche des Deutschlandfunks. Mit Blick auf den Ausbau des Tagebaus Garzweiler meinte der CDU-Politiker, dies sei in Parlamenten beschlossen, in Gesetze geflossen und vom Obersten Gerichtshof des Landes Nordrhein-Westfalens bestätigt worden. Wüst warb für mehr Dialog und eine Befriedung der deutschen Energiepolitik. Er habe nicht den Eindruck, dass irgendwo in Europa Energiepolitik so emotional und so strittig sei.

Diese Nachricht wurde am 14.01.2023 im Programm Deutschlandfunk gesendet.