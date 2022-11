Energiekrise

Es gebe noch offene Punkte , über die man reden müsse, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. So sei noch offen, ob und wie man die Verbraucher anderer Energiequellen wie Öl und Holzpellets in der aktuellen Situation unterstützen könne, denn auch in diesen Bereichen stiegen die Preise stark an. Wichtig sei, dass die Menschen endlich Klarheit darüber bekämen, mit welchen Entlastungen sie konkret rechnen könnten. Wüst äußerte sich zuversichtlich, dass die Bund-Länder-Runde heute zu einer Einigung kommt.