Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Wüst (4.v.l), CDU, informiert sich in Paderborn über das Ausmaß der Schäden durch den Tornado. (Friso Gentsch/dpa)

Zusammen mit Landesinnenminister Reul und Bauministerin Scharrenbach sprach Wüst mit Betroffenen. Er betonte, die Ereignisse zeigten einmal mehr, dass man sich auf solche Extremwetterereignisse immer häufiger werde einrichten müssen.

In Paderborn wurden nach Angaben des Bürgermeisters 43 Menschen durch einen Tornado verletzt, 13 von ihnen schwer. Zahlreiche Dächer wurden abgedeckt und Bäume entwurzelt. Die Polizei rief dazu auf, die Innenstadt wegen der Aufräumarbeiten und möglicher Gefahren vorerst zu meiden. Mehrere Straßen müssten längerfristig gesperrt werden.

Auch in Lippstadt sowie im Kreis Höxter an der Grenze zu Niedersachsen wüteten Tornados. In Rheinland-Pfalz kam ein Mann durch einen Stromschlag in einem überfluteten Keller ums Leben. Im bayerischen Mittelfranken wurden 14 Menschen verletzt, als eine Holzhütte einstürzte.

