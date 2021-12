Hendrik Wüst, Ministerpräsident des Landes Nordrhein-Westfalen, rechnet mit der Einführung einer Impfpflicht. (www.imago-images.de/photothek)

Es gebe in dieser Frage eine breite Zustimmung über Ländergrenzen, auch über Partei- und Fraktionsgrenzen hinweg, sagte der CDU-Politiker am Abend im ARD-Fernsehen. Er sei ziemlich sicher, dass die Impfpflicht komme. Die Debatte dürfte morgen auch Thema bei der Ministerpräsidentenkonferenz sein. Konkrete Beschlüsse zur Verschärfung der Corona-Maßnahmen werden erwartet, etwa die Einführung einer 2G-Regel im Einzelhandel. Großveranstaltungen sollen eingeschränkt und die Maskenpflicht in Schulen wieder eingeführt werden. In den meisten Bundesländern ist das bereits der Fall.

