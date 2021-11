NRW's Ministerpräsident Wüst hat Köln nachlässige Kontrollen der Corona-Regeln beim Karnevalsauftakt vorgeworfen. (dpa / Rolf Vennenbernd)

Man habe noch im Vorfeld gemeinsam mit der Stadt die Vorschriften verschärft, sagte der CDU-Politiker dem "Spiegel". Es reiche aber nicht, eine 2G-Regel zu proklamieren, sie müsse auch konsequent umgesetzt und kontrolliert werden. Das sei nicht überall erfolgt.

In Köln hatten am 11.11. Tausende Menschen den Beginn der Karnevalssaison gefeiert, zum Teil in dicht gedrängten Menschenmengen. Köln hatte für den Tag die Feierzonen abgesperrt und nur Geimpften und Genesenen Zutritt gewährt. Kölns Oberbürgermeisterin Reker erklärte, es habe Einlasskontrollen gegeben.

Diese Nachricht wurde am 19.11.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.