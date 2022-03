Hendrik Wüst (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen. (picture alliance/dpa)

Er sei der festen Überzeugung, dass die Bürger und Kommunen dies schafften, sagte der CDU-Politiker im Deutschlandfunk. Viele Menschen seien sehr hilfsbereit und auch die Städte und Gemeinden hätten sich sofort bereiterklärt, Flüchtlinge aufzunehmen. In Nordrhein-Westfalen gebe es 25.000 Plätze für Geflüchtete. Bei der Ministerpräsidentenkonferenz kommende Woche werde es um die Unterbringung und Versorgung sowie die Frage der Verteilung zwischen den Bundesländern gehen. Die vielen Mütter mit ihren Kindern dürften nicht länger als nötig auf gepackten Koffern sitzen, betonte Wüst. Sie müssten so schnell wie möglich zur Ruhe kommen.

Seiner Ansicht nach ist die Situation nicht vergleichbar mit 2015, als ebenfalls viele Geflüchtete nach Deutschland kamen. Zum einen gebe es eine veränderte Bereitschaft in den Nachbarländern. So werde beispielsweise in Polen derzeit Unglaubliches geleistet. Zum anderen habe man von dem gelernt, was nicht gut gelaufen sei.

