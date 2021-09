Die Klimaschutz-Aktivistin Luisa Neubauer hat Konsequenzen aus dem Verwaltungsgerichtsurteil zur rechtswidrigen Räumung des Hambacher Forsts gefordert.

Die Führungsfigur der Bewegung "Fridays for Future" in Deutschland warf dem Ministerpräsidenten von Nordrhein-Westfalen, Laschet, vor, Gesetze zu brechen, illegale Polizeieinsätze zu verantworten, seine Macht zu missbrauchen und das Klima zu zerstören. Außerdem beschuldigte sie den CDU-Chef und Unionskanzlerkandidaten, Aktivistinnen zu kriminalisieren und Menschen zu gefährden. Auf Twitter stellte sie die Frage, wie lange ein Ministerpräsident noch so handeln dürfe, "bis irgendwer Konsequenzen zieht"? Linken-Spitzenkandidat Bartsch übte ebenfalls Kritik an Laschet. Der "größte Polizeieinsatz in der Geschichte von NRW" sei rechtswidrig gewesen, betonte er. Das sei ein Fakt, den sich ein Kanzlerkandidat nicht leisten dürfe.

Diese Nachricht wurde am 09.09.2021 im Programm Deutschlandfunk gesendet.