Der Grünen-Politiker Özdemir hat kritisiert, dass die nordrhein-westfälische Landesregierung bei der Neugestaltung des islamischen Religionsunterrichts erneut den Islamverband Ditib eingebunden hat.

Özdemir sprach in der "Welt am Sonntag" von Naivität und forderte, die Entscheidung rückgängig zu machen. Die Ditib sei Teil einer hierarchischen Organisation, deren Zentrale in Köln direkt der türkischen Religionsbehörde unterstellt sei; diese erhalte ihre Anweisungen von Staatspräsident Erdogan. Özdemir erklärte mit Blick auch auf andere Islamverbände in Deutschland, Ziel müsse eine Vertretung der in Deutschland lebenden Muslime auf dem Boden des Grundgesetzes sein. Dies sei derzeit nicht gegeben.



Nordrhein-Westfalen hatte in der vergangenen Woche Verträge mit sechs islamischen Organisationen unterschrieben, die als Kommission - analog zur Beteiligung der Kirchen beim Religionsunterricht - über die Inhalte des islamischen Unterrichts im Land mitbestimmen sollen.

