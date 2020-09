Bei der nordrhein-westfälischen Polizei sind seit 2017 insgesamt 100 Mitarbeiter unter den Verdacht des Rassismus oder Rechtsextremismus geraten.

Diese Zahl nannte Innenminister Reul vor dem Landtag in Düsseldorf. Hinzu kämen vier Fälle im Innenministerium. Nach Angaben des CDU-Politikers sind von den Verfahren 71 noch nicht abgeschlossen. Bislang habe man acht disziplinar- oder arbeitsrechtliche Maßnahmen verhängt. In einigen Fällen hätten sich die Vorwürfe entweder nicht bestätigt oder sie seien verjährt gewesen, sagte Reul.



Vor einer Woche war bekannt geworden, dass Polizistinnen und Polizisten in NRW in privaten Chatgruppen rechtsextreme Hetze verbreitet haben sollen. 30 Beamte wurden vom Dienst suspendiert. Gegen 14 wurden Disziplinarverfahren eingeleitet und gegen 12 wird strafrechtlich ermittelt.

