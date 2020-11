In Nordrhein-Westfalen müssen Reiserückkehrer aus Risikogebieten im Ausland vorerst nicht mehr in Quarantäne.

Wenige Stunden nach einer entsprechenden Entscheidung des Oberverwaltungsgerichts in Münster setzte das Gesundheitsministerium in Düsseldorf die Corona-Einreiseverordnung des Landes außer Kraft. Die Richter hatten der Klage eines Urlaubers stattgegeben, an dessen Reiseziel die Infektionszahlen niedriger sind als in seiner Heimat. Eine Quarantäne bei der Rückkehr hielt er daher für unangemessen.

Diese Nachricht wurde am 20.11.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.