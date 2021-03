Im Zuge der Untersuchungen zu rechtsextremen Tendenzen bei der Polizei in Nordrhein-Westfalen sind bisher sechs Kommissaranwärter entlassen worden.

Es würden noch weitere Verfahren gegen Polizeibeamte mit dem Ziel geführt, sie aus dem Dienst zu entfernen, sagte der Sonderbeauftragte Reichel-Offermann in Düsseldorf. Er stellte im Landtag das Lagebild für den Zeitraum von 2017 bis 2020 vor. Bei arbeitsrechtlichen Verfahren von Nicht-Beamten seien drei Abmahnungen ausgesprochen worden und zwei Kündigungen. Überproportional von den Verdachtsfällen betroffen seien Männer sowie der Wach- und Wechseldienst. Die meisten Fälle konzentrierten sich auf die Polizeipräsidien in Essen, Köln, Aachen und Dortmund. Es handele sich dabei überwiegend um Rassismus, NS-Verherrlichung und Antisemitismus.



Laut Landesinnenminister Reul erhöhte sich die Zahl der Beschäftigten von Sicherheitsbehörden, die unter Verdacht geraten sind, auf 251. Konspirative rechtsextremistische Netzwerke innerhalb der Polizei in NRW seien indes nicht nachweisbar, betonte der CDU-Politiker.

