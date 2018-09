Nordrhein-Westfalens Innenstaatssekretärin Güler hat die liberalen Muslime im Land aufgerufen, sich als Konkurrenz zum Moschee-Verband Ditib zu organisieren.

Das wäre ein tolles Zeichen, sagte die CDU-Politikerin der Nachrichtenagentur KNA. Viele Muslime in Deutschland seien liberal, die Debatte bestimmten aber konservative Verbände, die lediglich 20 Prozent der Muslime repräsentierten. - Die Landesregierung in Düsseldorf hat ihre Zusammenarbeit mit der Ditib, in der Kritiker den verlängerten Arm des türkischen Präsidenten Erdogan in Deutschland sehen, bereits vor gut zwei Jahren eingestellt. Damals war unter anderem bekannt geworden, dass Imame des Moscheeverbands hierzulande

türkische Regierungskritiker bespitzelt hatten.