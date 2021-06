Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul hat der Grünen-Abgeordneten Aymaz Unterstützung nach Anfeindungen in türkischen Medien zugesagt.

In Deutschland könne sich jede und jeder frei äußern, sagte der CDU-Politiker der Neuen Ruhr Zeitung. Man lasse es nicht zu, dass gegen Politikerinnen und Politiker gehetzt werde, um sie mundtot zu machen. Aymaz selbst bezeichnete es demnach als nicht hinnehmbar, dass Akteure hierzulande immer wieder von türkischen Nationalisten angefeindet würden. Der Staatsschutz sei eingeschaltet, heißt es. Die Grünen-Politikerin wurde in regierungsnahen türkischer Medien als "Feindin der Türkei" und "PKK-Sympathisantin" diffamiert. Hintergrund ist ihre Kritik an der Beteiligung des Islamverbandes DITIB an der Gestaltung des Religionsunterrichtes in NRW durch die schwarz-gelbe Landesregierung.

