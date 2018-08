Der Richterbund NRW wirbt um Verständnis für das Vorgehen der Justiz im Fall des Islamisten Sami A.

Der Vorsitzende Friehoff sagte im Deutschlandfunk, wenn eine Gerichtsentscheidung stehe, sei sie zu beachten, ohne Wenn und Aber. Das verlangten Justiz und Verwaltung von jedem Bürger - aber das verlangten auch Justiz und Staatsbürger von der Verwaltung. So funktioniere ein Rechtsstaat.



Seiner Ansicht habe die Justiz aber auch die Aufgabe, ihre Arbeit zu erklären. "Wenn ein Jurist erklärt, kann es gut sein, dass er sich in Details verstrickt, die ein Normalbürger vielleicht gar nicht hören möchte. Das ist eine Herausforderung, da hat sich viel getan, aber ich denke, da können wir auch noch besser werden."



Der Fall Sami A. muss nach Ansicht Friehoffs politische Konsequenzen haben. Vorwürfe machte er dem nordrhein-westfälischen Innenminister Reul: Dieser habe mit seiner Gerichtsschelte die Sach- und die Strukturebenen miteinander vermischt. Auf der Sachebene stelle sich die Frage, wie gehen wir mit Gefährdern um. Und dann gebe es die Strukturebene. Es sei darum gegangen, dass ein Gericht eine Entscheidung getroffen und die Verwaltung diese Entscheidung nicht beachtet habe. Dies sei ein riesiges Strukturproblem.



Im konkreten Fall geht es Friehoffs Darstellung zufolge darum, dass es in Deutschland ein Folterverbot gebe. "Und ich denke, alle Demokraten stimmen mir zu: Folterverbot ist Folterverbot. Das gilt nicht nur für Menschen, die wir mögen, sondern auch für Menschen, die wir für schlecht halten. Und deswegen ist eine Abschiebung dann möglich, wenn man die Beweisführung hat, dass im Abschiebeland keine Folter droht. Das hätte man alles in Ruhe klären können und sollen."



Nordrhein-Westfalens Innenminister Reul, CDU, hat seine Äußerungen inzwischen bedauert. Ihm sei klar geworden, dass seine heftig umstrittene Äußerung über Gerichtsentscheidungen, die möglicherweise nicht im Einklang mit dem Rechtsempfinden der Bürger stünden, missverstanden werden konnte. Das bedaure er. Auch die Bundeskanzlerin hatte sich gestern von Reuls Aussagen distanziert. Merkel sagte in Berlin, Entscheidungen unabhängiger Gerichte seien zu akzeptieren und müssten auch umgesetzt werden.



Die SPD-Fraktion im Landtag kündigte an, eine Sondersitzung des Rechtsausschusses mit NRW-Justizminister Biesenbach, CDU, zu beantragen. SPD-Fraktionschef Kutschaty sagte, wenn die Präsidentin des nordrhein-westfälischen Verfassungsgerichtshofs, Brandts, von einem Konflikt zwischen den Staatsgewalten spreche, sei das ein in der Geschichte der Bundesrepublik einmaliger Vorgang. Brandts hatte Politik und Behörden vorgeworfen, dem Verwaltungsgericht Gelsenkirchen Informationen bewusst vorenthalten zu haben. Damit hätten die Behörden verhindern wollen, dass die Justiz rechtzeitig ein Abschiebeverbot habe verhängen können. Das werfe Fragen zu Demokratie und Rechtsstaat und insbesondere zur Gewaltenteilung auf.



Der als islamistischer Gefährder eingestufte Sami A. war am 13. Juli nach Tunesien abgeschoben worden, obwohl das Verwaltungsgericht Gelsenkirchen dies untersagt hatte. Der entsprechende Beschluss wurde den zuständigen Behörden aber zu spät zugestellt. Nach einem Urteil des Oberverwaltungsgerichts Münster müsste Sami A. nun nach Deutschland zurückgeholt werden.