Vor dem Amtsgericht in Neuss beginnt am Freitag ein seltener Prozess.

Fünf Männer sind angeklagt, weil sie im Februar und im März dieses Jahres zwei Frauen stundenlang gemeinschaftlich vergewaltigt haben sollen. In beiden Fällen sollen die Täter versucht haben, den Frauen K.o.-Tropfen zu verabreichen. Laut der Kieler Staatsanwältin Gradl-Matusek landen solche Fälle fast nie vor Gericht. Sie sagte dem Deutschlandfunk, die Hauptgründe dafür seien, dass die Gabe von K.o.-Tropfen nur wenige Stunden lang nachgewiesen werden könne und dass die Opfer oft keine Erinnerung mehr an das Geschehen hätten.

Industrie-Chemikalie als K.o.-Droge

Als K.o.-Droge wird unter anderem eine viel Industrie-Chemikalie genutzt. Sie ist leicht und günstig im Internet zu bestellen. Die Konferenzen der Frauen-, Gleichstellungs- und der Gesundheitsministerien der Bundesländer hatten die Bundesregierung im Juni aufgefordert, diese als illegales Betäubungsmittel zu verbieten. Das Bundesgesundheitsministerium lehnt das ab, weil die Industrie-Chemikalie so vielfältige Verwendung finde. Außerdem könne man nicht verhindern, dass potenzielle Straftäter nahezu anonym an die "Tatwaffe" gelangten.



Beratungsstellen beklagen, dass sie Frauen nur raten könnten, ihr Getränk im Auge zu behalten. So werde die Verantwortung für den Schutz vor Straftaten auf die Betroffenen abgewälzt.