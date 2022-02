Schulbücher können gesellschaftliche Sichtweisen prägen oder - wie in Siegburg - Kontroversen auslösen. (imago stock&people)

In der betreffenden Aufgabe wurde eine Situation geschildert, in der ein türkischstämmiges Mädchen in Deutschland von ihrem Vater zur Hochzeit mit einem Cousin gezwungen wird, damit auch dieser aus der Türkei kommen kann. Die Föderation Türkischer Elternvereine in NRW hatte die Aufgabenstellung als vorurteilsbehaftet und klischeehaft kritisiert und sich beim Schulministerium in Düsseldorf beschwert.

Türkeli-Dehnert: Kritiker wollen Zwangsverheiratung nicht verharmlosen

Die Staatssekretärin für Integration in der Landesregierung Nordrhein-Westfalen, Türkeli-Dehnert, sagte im Deutschlandfunk , die Kritiker hätten nicht die Absicht, Zwangsverheiratung zu verharmlosen. Es handle sich um eine Menschenrechtsverletzung und einen Straftatbestand. Vielmehr gehe es in der Beschwerde darum, dass in dem betreffenden Fall eine Ausnahme als Regelfall in der türkischen Kultur dargestellt würden. Zudem komme Zwangsheirat auch in anderen kulturellen und religiösen Umfeldern vor. Man wolle problematische Themen nicht unter den Teppich kehren, doch dürften bestimmte kulturelle Gruppen nicht pauschal stigmatisiert und verletzt werden.

Zwangsheirat multiperspektivisch thematisieren

Türkeli-Dehnert betonte, es sei möglich, das Problem der Zwangsverheiratung auf andere Art und Weise zum Thema zu machen. So hätte man über die Situation diskutieren können, in denen eine türkischstämmige Person am ersten Arbeitstag von Kollegen darauf angesprochen wird. Oder man hätte der Schulklasse einen Zeitungsartikel zur Zwangsverheiratung als Straftatbestand zur Diskussion stellen können. So hätte man das Phänomen auf mehreren Ebenen und multiperspektivisch behandelt, ohne Zwangsverheiratung als Normalität in türkischen Familien darzustellen. Die Staatssekreträin hob hervor, immerhin könne der Vorfall dazu beitragen, das Thema Zwangsehe auf die Tagesordnung zu bringen und Betroffenen zu helfen.

Das NRW-Schulministerium hat auf seiner Webseite inzwischen für den Vorfall um Entschuldigung gebeten. Der Cornelsen-Verlag, der das betreffende Philosophielehrbuch herausgibt, hat angekündigt, die umstrittene Aufgabe in der Neuauflage im März auszutauschen. Für den Verlag ist die umstrittene Fragestellung inzwischen "unnötig zugespitzt und klischeehaft".

