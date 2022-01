In NRW wird das Corona-Testverfahren umgestellt. (dpa/Sina Schuldt)

Wie das Schulministerium in Düsseldorf mitteilte, werden die Schüler bei einem positiven Pool-Ergebnis bei den PCR-Tests künftig nur noch mit Schnelltests nachgetestet. Hierfür war bisher auch ein PCR-Verfahren erforderlich. Schüler eines positiv getesteten Pools sollen am nächsten Tag zu Unterrichtsbeginn stattdessen mit Antigenschnelltests getestet werden. Alternativ können sie das negative Testergebnis einer Bürgerteststelle vorlegen. Kinder mit positivem Corona-Schnelltest sollen sich in häusliche Isolation begeben.

