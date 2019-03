Bis zu 3.000 Menschen haben im Rheinischen Braunkohlerevier gegen die weitere Zerstörung von Dörfern durch den Tagebau Garzweiler protestiert.

In einem Sternmarsch zogen sie von mehreren Ortschaften aus in das Dorf Keyenberg. Dieses soll als erstes von noch fünf weiteren Dörfern dem Braunkohleabbau weichen. Greenpeace-Klimaexperte Neuwirth sagte, der Startschuss für den Kohleausstieg sei längst gefallen. Es sei daher völlig unnötig, wenn weiter Kirchen, Wohnhäuser, Schulen, ganze Dörfer für die Kohle niedergerissen würden. Zudem betonte er, die breite Mehrheit in Deutschland wolle einen schnellen Kohleausstieg. Dazu wies er auf die Schülerproteste unter dem Motto "Fridays for future" hin. Die Landesregierung müsse RWE jetzt davon abhalten, weitere Fakten zu schaffen, führte Neuwirth aus. Greenpeace zufolge wurden bundesweit bereits 300 Orte für die Braunkohle zerstört. Der Energiekonzern RWE teilte mit, an den bereits in die Wege geleiteten Umsiedlungen festhalten zu wollen.



Die bundesweite Betroffenen-Initiative "Alle Dörfer bleiben" hatte zu den Protesten aufgerufen. Unterstützt wurde sie unter anderem von den Umweltverbänden Greenpeace, BUND und Klima-Allianz Deutschland.