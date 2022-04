Mallorca-Skandal

Nordrhein-Westfalen, Düsseldorf: Ursula Heinen-Esser (CDU), Umweltministerin von Nordrhein-Westfalen, spricht während einer Pressekonferenz. (Federico Gambarini/dpa)

Das gab die CDU-Politikerin in Düsseldorf bekannt. Am Mittag hatte sie eine Demission noch ausgeschlossen.

Die Landesministerin war nach neuen Enthüllungen um ihren Mallorca-Aufenthalt nach der Flutkatastrophe im Juli 2021 erneut in die Kritik geraten. Sie hatte ihren Urlaub auf Mallorca nach der Katastrophe am 14. Juli zwar unterbrochen, dann aber fortgesetzt. Dies hatte sie zunächst damit begründet, ihre minderjährige Tochter zurückholen zu müssen, die mit Freundinnen auf der Insel zurückgeblieben war. Heute berichtete der "Kölner Stadt-Anzeiger", Heinen-Esser habe rund zehn Tage nach der Flutkatastrophe den Geburtstag ihres Ehemannes auf Mallorca gefeiert. Die Ministerin bestätigte nun den Bericht. An der Feier nahmen demnach auch mehrere CDU-Politiker teil, darunter NRW-Bauministerin Scharrenbach. Heinen-Esser hatte die Geburtstagsfeier bislang auch vor dem Parlamentarischen Untersuchungsausschuss nicht erwähnt.

