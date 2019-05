Umweltschützer und Bürgerinitiativen verlangen von der nordrhein-westfälischen Landesregierung ein Moratorium für den Braunkohleabbau.

In einem offenen Brief an Ministerpräsident Laschet heißt es, die weitere Zerstörung von Dörfern und des Hambacher Waldes müsse verhindert werden, bis die politischen Entscheidungen zum Kohleausstieg getroffen und umgesetzt seien. Zu den Unterzeichnern gehören 40 Organisationen, darunter die Klima Allianz Deutschland, Greenpeace, der BUND und Initiativen von Bewohnern betroffener Dörfer. Sie kritisieren zudem, dass der Energiekonzern RWE die Umsiedlungsvorbereitungen in den Dörfern trotz des Kohlekompromisses vorantreibt.



RWE hatte wiederholt bekräftigt, dass die laufenden Umsiedlungen wie geplant aus sozialen und energiewirtschaftlichen Gründen vollständig abgeschlossen würden. Für den Hambacher Forst hatte der Energiekonzern auf Bitten der Landesregierung im Sinne einer Befriedung einen Rodungsstopp bis 2020 zugesagt.