Die Gewerkschaft Verdi hat sich zufrieden gezeigt mit der Beteiligung an den Warnstreiks im öffentlichen Personennahverkehr.

In Baden-Württemberg seien dem Aufruf rund 3.000 Beschäftigte gefolgt und hätten ihre Arbeit niedergelegt, hieß es. In Nordrhein-Westfalen hätten sich 13.000 Menschen beteiligt. In vielen Städten blieben Busse und Stadtbahnen heute früh in den Depots. S-Bahnen und Regionalzüge waren nicht betroffen.



Verdi fordert für die rund 87.000 Beschäftigten im öffentlichen Nahverkehr eine bundesweit einheitliche Tarifregelung. Bisher werden die Verträge in jedem Land einzeln ausgehandelt.

Diese Nachricht wurde am 08.10.2020 im Programm Deutschlandfunk gesendet.